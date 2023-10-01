ياسمين صبري أنيقة و"سيلفي" أسماء جلال.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

هند صبري

ظهرت الفنانة هند صبري، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لو عرفت أشجار الزيتون الأيدي التي غرستها لصار زيتها دموعا".

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة لها مع زوجها بأحدث ظهور لهما، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

سوزان نجم الدين

كشفت الفنانة سوزان نجم الدين، عن إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "البُعد عن الله غُربـة ولو كان وطنك كل الناس".

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى، أحدث ظهور لها بصحبة صديقاتها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

دنيا عبد العزيز

ظهرت الفنانة دنيا عبد العزيز، بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

دنيا بطمة

الفنانة دنيا بطمة، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قفطاني بلمسة عصرية من حفلي بمدينة طنجة العالية".

ليال عبود

كشفت الفنانة ليال عبود، عن إطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام،وعلقت: "صباح الخير يا حبايب.. سبت لطيف".

أسماء جلال

ظهرت الفنانة أسماء جلال، بإطلالة "سيلفي" عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.