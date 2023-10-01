هنيدي يكشف عن تحضيرات مسرحيته "فرحات والعائلة" لأول مرة مع ذوي الهمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف نجم الكوميديا، محمد هنيدي عن أحدث عروضه المسرحية هذا العام وهي مسرحية "فرحات والعائلة" وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر "هنيدي" الملصق الدعائي للعرض المسرحي وعلق قائلًأ: "عرض مسرحي بطولة مواهب ذوي الهمم، على مدار عام ونصف بيتم الإعداد لمشروع التعاون بيني وبين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم".

واستكمل: "مشروع عمل مسرحي يشترك فيه معي فنانين من أصحاب الهمم، قصة اجتماعية بقالب كوميدي بنعرض فيها مواهب فنانين مميزين جدًا بمواهب رائعة، خطوة جديدة لتمكين ذوي الهمم في كافة المجالات".

ويشارك ببطولة المسرحية كلًا من محمد ثروت، أوس أوس، ياسر الطوبجي، إيمان السيد، أحمد سلطان، ومن المقرر عرض المسرحية على المسرح الوطني في أبو ظبي خلال الفترة المقبلة.

وعرض لهنيدي مؤخرًا فيلم "مرعي البريمو" ضمن موسم الصيف وشاركه البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية وحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن محمد هنيدى يواصل تصوير فيلمه الجديد "الجواهرجي" والذي يعيد خلاله التعاون مع النجمة منى زكي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.