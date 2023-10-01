شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "فطيمة" يفتتح مهرجان الإسكندرية السينمائى في دورته الـ 39 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة فيلم "فطيمة" من إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة، لإفتتاح الدورة الـ 39 المقرر انطلاقها اليوم الأحد من عروس البحر المتوسط.

الفيلم يحكي صراع (فطيمة) لإثبات موهبتها في كرة القدم امام الأولاد وصراعها مع والدها لتغير فكره نحو ختان الأناث، وهو من سيناريو وإخراج أحمد عادل.

كما شارك في العمل مدير التصوير محمود فوزي، مونتاج وتصحيح الوان محمود مهدي، مكساج احمد يسري، ومهندس الصوت خالد الزهري.

جدير بالذكر أن مخرج الفيلم أحمد عادل حاصل على بكالوريوس الإخراج السينمائي من المعهد العالي للسينما.. وأخرج العديد من الأعمال التي شاركت في مهرجانات عربية ودولية.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .



