شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم النجم محمد صبحى فى افتتاح الدورة السادسة لأيام القاهرة للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم اليوم الأحد النجم الكبير محمد صبحي خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية الساعة الثامنة مساء، والمهرجان يستمر حتي يوم 5 أكتوبر المقبل، تحت شعار "القاهرة عاصمة المونودراما"، ويرأس المهرجان د. أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة الكبيرة صفية العمري، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.

والمتأمل في مسيرة الفنان محمد صبحي سيجده قد أفني حياته لإسعاد الناس ، واتخذ لنفسه مقرا دائما في المسرح مروجا لهذا الفن ، وباعثا فيه أساليب جديدة ، فأصبح له منهجه ومدرسته الخاصة في التمثيل والإخراج، فمحمد صبحي فنان راسخ في الوجدان والذاكرة ،ومن أبرز الفنانيين علي خريطة الإبداع المصري والعربي ، وهو فنانا مثقفا ثقافة موسوعية، قرأ في التاريخ والأدب والدين والفقه والسياسة والفن والاقتصاد وعلم النفس والاجتماع ، وغيرها من العلوم والفنون، واختار لنفسه طريقا ثابتا في الحياة الفنية علي امتداد أكثر من خمسة عقود من زماننا هذا، ومارس الفن مخرجا وممثلا وكاتبا ومنتجا، وقام بالتدريس وأصبح له منهج باسمه هو منهج محمد صبحي، وهو أيضا فنان مهتم بقضايا مجتمعه، ويسعى دائما في كل أعماله لبناء الإنسان، وهو إلى ذلك أفنى حياته لإسعاد الناس، فهو، وركن أساسي من أركان ذاكرتنا المسرحية الشخصية، والذاكرة الجماعية لمحبي فن المسرح.