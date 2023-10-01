درة ونجمة عالمية شهيرة بالإطلالة نفسها .. فمن تفوقت جمالاً ؟

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة درة التونسية في عرض مجوهرات دار Messika ميسيكا ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس بجامبسوت ذهبي اللون، وكانت قد ارتدت الجامبسوت سابقاً النجمة العالمية بلايك ليفلي منذ أسبوعين، عندما حضرت عرض أزياء مايكل كورس لشتاء وخريف 2024.



الجامبسوت من تصميم مايكل كورس Micheal Kors، من مجموعته لخريف 2023.

درة وبلايك ليفلي نسقتا الإطلالة بالطريقة نفسها، مع معطف باللون البيج، وهذه الطريقة هي نفسها التي ظهرت على العارضة في عرض مايكل كورس.

ودائماً تلفت الأنظار درة بإطلالاتها الجميلة والتي يثني عليها الجمهور.