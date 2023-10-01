صلاح عبدالله ينعى محمد فريد وأحمد سامي العدل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعي الفنان الكبير صلاح عبدالله رحيل الفنان محمد فريد والذي وافته المنية السبت عن عمر يناهز 83 عامًا.

إلى جانب نعيه للمخرج الشاب أحمد سامي العدل والذي وافته المنية أيضًا صباح السبت اثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.

ونشر "صلاح" صورتهما عبر حسابه الرسمي على موقع "X" وعلق قائلًأ: "الدوام للحق والموت علينا حق ولا حول ولا قوة إلا بالله، أرجوكم الفاتحة والدعاء للفنان الكبير فنًا وخلقًا محمد فريد، والمخرج الشاب إبن الحبيب الغالي أحمد سامي العدل".

وعرض للفنان صلاح عبدالله مؤخرًا مسلسل "سفاح الجيزة" وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم الفنان أحمد فهمي، ركين سعد، حنان يوسف وحقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه على منصة "شاهد".

يذكر أن صلاح عبدالله تم تكريمه بفعاليات حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح مطلع شهر أغسطس الجاري وسط حضور نخبة من المكرمين لنجوم المسرح المصري وهم النجم خالد الصاوي، الفنان رياض الخولي، الفنان محمد محمود، الفنان محمد أبو داود، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان سامي عبد الحليم، والفنان رشدي الشامي.