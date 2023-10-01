بعد أزمتها مع محمد عادل.. لقاء سويدان تنشر فيديو من أخر ليلة عرض لـ"سيد درويش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرصت الفنانة لقاء سويدان، على نشر مقطع فيديو، من أخر ليلة عرض لمسرحية "سيد درويش"، ردا الاتهامات التي تطاردها، بعد المشادة التي وقعت بينها وبين الفنان محمد عادل، والتي وصلت إلى حد صفعها له.

لقاء، نشرت المقطع عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "اهي آخر ليلة.. المتممة لـ ٣٠ ليلة عرض، للأستاذ اللي قال إني قفلتها بنية مبيتة، وفي حاجة كمان في الفيديو، يا ترى شفتوها؟؟".

الكاتب السيد إبراهيم "مؤلف العرض"، كان قد نشر، عبر صفحته في موقع فيسبوك، تعليقا على ماحدث، وكتب: "قالت لي جليلة في الليلة السابقة وكان معي الفنان ياسين الضو أنها ستغلق عرض سيد درويش!، ولم أتوقع أن تنفذ نيتها المبيتة وتفعلها في الليلة الاخيرة، وتفسد فرحة الجميع وتشوه نجاح ومجهود أربع سنوات ولا تحافظ عليه ولا تخرج لتحية الجمهور، وان تتربص لبطل العرض الفنان ميدو عادل في الكواليس، وتصفعه بالقلم!!، رغم هذا تمالك أعصابه وخرج احتراما لفنه وجمهوره، والعمل الذي أحبه ثم اتضح أن هذه هي عادتها في كل العروض التي اشتغلتها واشعلت كواليسها وقفلتها ! والشهود أحياء يرزقون".

وردا على سؤال "الخليج 365" عن واقعة تعرض الفنان محمد عادل، للصفع من الفنانة لقاء سويدان، قال المؤلف: "هذا ما أعرفه وكتبت كمؤلف العرض عبر صفحتي".

وشهدت الفترة الماضية، اتهامات متبادلة، بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان محمد عادل، نجوم مسرحية "سيد درويش"، حول المشادة التي وقعت بينهما، والتي وصلت إلى حد "الصفع" ، في اخر ليالي عرضها بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش.

مسرحية سيد درويش، بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، سيد جبر، شريف عبدالوهاب، محمد عنتر ، محمد الشربيني، يوسف عبيد، ماهر عبيد، أشرف عبدالعزيز، محمد العدل، تأليف السيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب، من انتاج فرقة أنغام الشباب.