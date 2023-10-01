قبل طرح الجزء الأول من "لحقت نفسي".. أصالة تدخل قوائم الأعلى مشاهدة‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تستعد المطربة أصالة، لطرح الجزء الأول من أغاني ألبومها "لحقت نفسي"، و الذي يضم 13 أغنية، في الخامسة مساء اليوم الأحد.

أصالة، تطرح أول جزء من ألبومها، بالتزامن مع وصول برومو ميدلي الأغاني الذي طرحته الخميس الماضي، إلى المركز الثالث بين الأغاني الأكثر مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وحققت 2 مليون و900 ألف مشاهدة، عبر قناتها الرسمية .

ألبوم "لحقت نفسي"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. يشهد عدة مفاجآت، ومنها عودتها للتعاون، مع الملحن محمد ضياء، بعد غياب دام 18 عاما، وتقدم من ألحانه وتوزيعه أغنيتين، منها "متسألنيش"، وكتب الكلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، الذي توفي في يناير الماضي عن عمر يناهز 47 عاما، إثر معاناته من أزمة قلبية.

أصالة، تعاونت في ألبومها، للمرة الأولى، مع الشاعر مصطفى حسن، في أغنية بعنوان "مانجا"، من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع توما.

ويأتي تعاون أصالة، مع الشاعر مصطفى حسن، بالتزامن مع ما أثارته أغنية من كلماته صدى واسع على المستوى العربي، وهي أغنية "سطلانة"، التي قدمها الثلاثي عبد الباسط حمودة، ومحمود الليثي، وحمدي بتشان، في فيلم "بعد الشر".



وتحت شعار للمرة الأولى، تتعاون أصالة مع الشعراء: هاني رجب، في أغنية "بحبك أوي"، وعليم في "مارس أبريل"، وهالة علي "عشق الروح"، ومحمود كلازا "لما بنتجاهل".