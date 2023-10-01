شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للقهوة.. نجوم يعشقونها ومطربين غنوا لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عشاق القهوة حول العالم، في الأول من أكتوبر باليوم العالمى للقهوة وتم تدشينه رسميا وللمرة الأولى في مدينة ميلانو الإيطالية، في الأول من أكتوبر عام 2015.

وللقهوة عشق لا يوصف مع الرشفة الأولى منها تمنح الشعور بالسعادة و الكل يحبها حسب مزاجه الخاص وتغزل فيها نجوم الفن حول العالم وأنهم لا يستطيعون بدء اليوم بدون قهوتهم المفضلة، حيث اعتمد بعض نجوم الوطن العربى نشر صور لهم و هم يشربون القهوة عبر حساباتهم على الانستجرام مثل النجمة نوال الزغبى و النجمة صبا مبارك و النجم راغب علامة و النجم باسل خياط، ومن النجوم العالميين جيجي حديد و سيلينا جوميز وتايلور سويفت.

ولم يتوقف حب القهوة عند النجوم فقط، بل تغزل فيها المطربين وغنوا لها عدد من الأغانى مثل آدم وأغنية باسم رابع فنجان قهوة وأحمد على الحجار أغنية القهوة والنجمة فيروز أغنية "في قهوة على المفرق" وهى من كلمات وألحان الأخوين رحبانى، وسميرة توفيق "بالله تصبوا القهوة" محمد رشدى قدم أغنية "فنجان القهوة" المطرب عمر الجيزاوى غنى أغنية "اتفضل قهوة" وغنت أسمهان أغنية "أهوى" وقال "يا مين يقول لى أهوى.. أسقيه بإيدى قهوة".

باسل خياط



نوال الزغبى نوال الزغبى