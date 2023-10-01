بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة دقيقتين مضت التعليقات على جورج وأمل كلوني يكرمان “صناع التغيير” في نيويورك مغلقة

متابعة الخليج 365: قامت مؤسسة “كلوني من أجل العدالة”، التي أسسها النجم الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية البريطانية من أصل لبناني أمل علم الدين، بتكريم “صناع التغيير” في العالم خلال الحفل السنوي الثاني لجوائز “ألبي” في مدينة نيويورك.

نيويورك ـ “القدس العربي”: شارك الزوجان جورج وأمل كلوني باستضافة حفل أقيم في مكتبة نيويورك العامة الليلة قبل الماضية لتكريم المدافعين عن العدالة في جميع أنحاء العالم.

وانضم إلى جورج وأمل أقيم في الحفل الذي احتضنته مكتبة نيويورك العامة الكثير من أصدقائهما المشاهير، بما في ذلك مات ديمون ولوسيانا باروسو ديمون، وجون كراسينسكي وإميلي بلانت، ودوناتيلا فيرساتشي وسيندي كروفورد وراندي جربر.

المكرمون هذا العام هم: المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، طبيب أمراض النساء الكونغولي والمدافع عن حقوق الإنسان دينيس موكويجي، والصحافيتان الإيرانيتان نيلوفر حميدي وإلهي محمدي، ومجموعة حقوق الإنسان الأوكرانية “الحقيقة” ومؤسسة “محامون تايلانديون من أجل حقوق الإنسان”.