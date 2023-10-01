هيدي كرم تهاجم منتقدي الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: شنت الفنانة هيدي كرم هجوماً حاداً على منتقدي الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الفنانين والمشاهير يتحملون إهانات كثيرة ويعانون من الإرهاب على مواقع التواصل.

ونشرت هيدي مقطع فيديو عبر “إنستغرام”، قالت فيه: “إحنا اتهرينا والله كمشاهير، بتكلم بصراحة بالنيابة عن مشاهير وخاصة ستات زيي، اتهرينا من الشتيمة والتهزيق وقلة القيمة والإرهاب على السوشيال ميديا وإنكم بتحسسونا إننا منسواش.. واتهرينا من إننا نتشتم ونتهان ونتهزأ بجد والله حقيقي ده كتير، هو مفيش من الأحمر ده مفيش شوية دم وإحساس”.

وأضافت هيدي: “اللي بيشتمونا على السوشيال ميديا وإحنا طالعين وإحنا نازلين وإحنا بنحاول نعمل محتوى لذيذ وفيديوهات لذيذة وإحنا بنحاول نعمل طاقة إيجابية لإني بذاكر السوشيال ميديا علشان أشوف إيه اللي نافع لقيت مفيش حاجة نافعة لابسين لابسين ومتهزئين ووحشين ومشتومين”.

وأردفت: “صدقوني الناس اللي بتشتمنا لو شتمناهم نفس الشتيمة هينتحروا تاني يوم، إحنا عندنا جهاز عصبي قوي جداً لإننا مستحلمين ومنحسين ومش بنرد، ولكن صدقوني لو اللي بيشتمونا اتشتموا نفس الشتايم واتهانوا نفس الإهانة والله العظيم هتقطعوا شرايينكم من حجم الاضطهاد والإهانة والمهانة ولكن إحنا مش هنعمل كده لإننا محترمين ومؤدبين وحساسين وبنقدر مشاعر الآخرين اللي هي مش عندكم خالص”.

وواصلت هيدي كرم حديثها قائلة: “كده كتير شوفوا لكم لعبة تانية لأن كرامتنا مش لعبة في إيدكم وبالراحة علينا كل واحد عنده مشاكل ومآسي وناس فقدها وأزمات في شغله وأزمات عائلية واجتماعية وعاطفية وصحية وأرجو ورجاء محبة تخفوا على بعض شوية مفيش بيننا وبينكم تار ونجاحنا مش معناه فشلكم وممكن كل الناس تنجح، وأرجوكم بالراحة على إخواتكم الفنانين المبعدين الطيبين الحلوين اللي بيعملوا لكم حاجات حلوة”.