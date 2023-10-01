توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله التمثيل مجدداً.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: فاجأ الفنان توفيق عيد الحميد، جمهوره عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، بإعلانه اعتزال مهنة التمثيل، حيث كتب قائلاً: “ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل ولذلك أعلن اعتزالي”.

وتلقى عبد الحميد العديد من التعليقات من الجمهور التي طالبه فيه البعض بإبعاد الفكرة عنه في حين تساءل الكثيرون عما إذا كان القرار نهائياً ان أنه بسبب التعب والأزمة الصحية التي يمر بها، وبمجرد انتهائها سوف يتراجع عن هذا القرار مثل المرة الماضية.

وكان توفيق عبد الحميد قد أعلن في وقت سابق عن اعتزامه اعتزال التمثيل بسبب إصابته في العمود الفقري، إلا أنه عاد وأعلن تراجعه عن الفكرة وروّج لعمل مسرحي سوف يشارك فيه.

يذكر أن توفيق عبد الحميد له العديد من الأعمال الفنية المتنوعة بين السينما والتلفزيون والمسرح ، وكان آخر أعماله مسلسل “يوتيرن، مع النجمة ريهام حجاج وعبير صبري وكريم قاسم، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وعرض في رمضان 2022.