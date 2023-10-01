أحمد السقا يطير إلى روسيا من أجل “تلج أحمر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: بدأ الفنان أحمد السقا بالتحضير لفيلمه الجديد “تلج أحمر”، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج وليد صبري، وذلك استعداداً لبدء التصوير فور انتهائه من تصوير مسلسله الجديد “جولة أخيرة”.

وكشف مصدر من داخل العمل أن السقا وفريق العمل سوف يغادرون إلى روسيا، لتصوير أغلب مشاهد الفيلم هناك، حيث تجري الشركة المنتجة التعاقدات مع باقي أبطال الفيلم والذين يمثلون مفاجأة للجمهور.

من ناحية أخرى ينتظر أحمد السقا عرض فيلم “السرب”، الذي يُعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة، ومن المقرر عرضه في السينمات قريباً.

ويضم الفيلم عدداً كبيراً من النجوم من بينهم آسر ياسين وكريم فهمي وعدد من ضيوف الشرف، ويحكي عن تدمير سلاح الطيران لقواعد الإرهاب في ليبيا بعد اغتيال 21 مصرياً هناك.

ويواصل السقا حالياً تصوير أول مسلسل يخوض به تجربة العرض على المنصات الرقمية وهو مسلسل “جولة أخيرة”، والذي من المقرر أن يعرض على المنصة العالمية أمازون، ليكون أول نجم عربي يقدم على هذه الخطوة، وهو من تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كل من: أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، على صبحي، حنان سليمان، صفاء الطوخي، سحر رامي وضيفة الشرف حنان مطاوع.