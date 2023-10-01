شمس متألقة بصور جديدة.. ورسالة حب لجمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة الكويتية شمس صورًا حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة حابسة للأنفاس ولقطات مميّزة في أحدث المراكز التجارية، وعلّقت قائلةً: “أرسل الحب إلى طريق كل واحد منكم”.

تألقت شمس في الصور ببنطلون فضفاض وبلوزة مميّزة بتصميمها من اللونين الرمادي والأورنج، فحظيت إطلالتها بتفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ تركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اختارت شمس تسريحة بسيطة لشعرها القصير، واختارت مكياجًا خفيفًا تميّز باللون البني الفاتح للعيون، والذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر شفاه بلون ناعم يتناسب مع إطلالتها.

الجدير ذكره أن شمس طرحت خلال موسم الصيف الماضي أغنيتها الجديدة “عايزة بحر”، باللهجة المصرية، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان خالد عز وتوزيع مطصفى رؤوف.

وحققت الأغنية أكثر من مليون ونصف مشاهدة خلال شهر واحد فقط من صدورها على قناة شمس الكويتية على موقع “يوتيوب” متصدّرةً الترند بين الفيديوهات الموسيقية الأعلى مشاهدة في الوطن العربي.