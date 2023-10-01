بعد نجاحهما في “يا ليالي”.. روبي وأحمد سعد معاً مجدداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: بعد نجاحهما الفترة الماضية في دويتو أغنية “يا ليالي” التي قدماها فيديو كليب، يشارك النجمان أحمد سعد، وروبى، في إحياء حفل غنائي ضخم بإحدى الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، يوم الأربعاء الموافق 18 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، حيث يقدمان من خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، ومنها “إيه اليوم الحلو ده”، “سايرينا يا دنيا”، “عليكي عيون”، “اختياراتي مدمرة حياتي””، وغيرها التي تألق بها أحمد سعد، كما تغني روبي روائعها “ليه بيداري”، “نمت ننة”، “حتة تانية”، “قلبي بلاستيك”، وغيرها من الأغنيات.

كما سيقدم سعد وروبى أغنيتهما “يا ليالى” التي تعد أول عمل غنائي يجمع بينهما، من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصر، والتى حققت نجاحاً كبيراً عند طرحها بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وقد حقق أحمد سعد نجاحًا باهرًا في جميع أغانيه التي يطرحها وتحقق انتشاراً واسعاً وتخطف الترند من أول لحظة، حيث تصدرت أغنية “يا ليالي” التي تشاركه فيها روبي، الترند رقم 1 في مصر وفي جميع الدول العربية و8 على مستوى العالم، وتم تصوير الأغنية، بطريقة الفيديو كليب، داخل أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي.