بالفيديو – محمود حميدة يشغل الجمهور بوصلة رقص شرقي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار مقطع فيديو نشرته الراقصة أميرة حداد فيديو على حسابها الخاص بإنستغرام يجمعها بالنجم محمود حميدة في إحدى المناسبات الخاصة، وظهر وهو يرقص معها، حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة رقصهما معاً.

وظهر حميدة في الفيديو وهو يجاري الراقصة أميرة حداد بطريقة رقص عفوية أظهر خلالها مهارة كبيرة في الرقص الشرقي، وعلقت أميرة على الفيديو كاتبة: “لا أستطيع تصديق ذلك، مع الأسطورة”.

من ناحية أخرى، نشر محمود حميدة من خلال حسابه الخاص في “فيسبوك” مقطع فيديو تحدث فيه عن العلاقة بين المخرج والممثل في الماضي والحاضر.

وقال حميدة في الفيديو إن علاقة المخرج بالممثل قديمة جداً، وأنه يسمّي المخرج “رب العمل”، مضيفاً: “والوجوه التي كانت تظهر في السينما أصبح لها سلطة وسطوة، يقول للمنتج أو الموزع أنا مش هشتغل مع المخرج دا مشيه هاتولي واحد غيره”.

وأشار إلى أن دور المخرج هو إصدار الأوامر في العمل، وعلى الممثل أن ينفّذ هذه الأوامر.

يذكر أن آخر أعمال محمود حميدة كان فيلم “مطرح مطروح” وشارك في بطولته كل من شيماء سيف، كريم عفيفي، ليلى زاهر، سامي مغاوري، وهو من إخراج وائل إحسان، تأليف محمد عز، وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث الفيلم في فترة الأربعينيات في مصر، في إطار من الحركة والكوميديا، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر.