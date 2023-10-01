نادين ويلسون نجيم : " قديش بدك تكون واطي لتمد ايدك على امرأة من خوفك ؟ "

ميرنا وليد - بيروت - علقت نادين ويلسون نجيم على ما حصل يوم أمس من مواجهة بين المدافعين عن حقوق المثليين في لبنان والمناهضية لها.



وكتبت نادين :"يلي بيقبل على مجموعة تنضرب اليوم لمعتقداتها بدو يقبل الضرب عليه بيوم ثاني لمعتقداته.حقك تختلف، ما تقبل، تناهض أي شيء بس بالقانون يعني بالمجلس النيابي يعني بالتشريع مش بالبلطجة.وقديش بدك تكون واطي لتمد ايدك على امرأة من خوفك؟".

وأرفقت نادين إسم الناشطة حياة مرشاد التي تعرضت للإعتداء في التظاهر يوم أمس خلال دفاعها عن الحريات وحقوق المثليين.

وكانت قد أقيمت يوم أمس "مسيرة الحريات" التي شارك فيها مجموعة من الناشطين لدعم المثلية الجنسية، ومقابل هذه المسيرة خرجت خرجت مسيرة "اِحمِ عائلتك" وطالبت من خلال المشاركة "لنحمِ مجتمعنا من الآفات الضالة والشاذة" وانطلقت من جسر الكولا.

"مسيرة الحريات" كان من المفترض أن تبدأ من ساحة رياض الصلح باتجاه وزارة الداخلية في العاصمة بيروت، تحت عنوان "من أجل ضمانة كاملة لحرياتنا وردا على الانتهاكات المتتالية"، لكن تمت محاصرة المسيرة وجرح 3 أشخاص من الناشطين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الساحة، وتم تهديدهم بالضرب إذا أكملوا المسيرة.

وساهمت مواكبة أمنية بخروج المعتدين من الحصار.