"رحيله المبكر خسارة كبيرة ".. جمال سليمان ينعى الأديب الراحل خالد خليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نعى الفنان السوري جمال سليمان، رحيل الروائي خالد خليفة، الذي توفي أمس السبت، عن عمر 59 عاما، إثر أزمة قلبية.

جمال، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "بحزن شديد تلقيت نبأ وفاة الروائي السوري والصديق العزيز خالد خليفة".

وتابع: "رحيله المبكر خسارة كبيرة للأدب السوري المعاصر ولأصدقائه ومحبيه وقرائه. بالغ العزاء لأسرته. رحمه الله واسكنه فسيح جناته".

الروائي والكاتب والشاعر السوري خالد خليفة، رحل عن عالمنا أمس السبت، عن 59 عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة، في منزله بدمشق.

المبدع الراحل خالد خليفة، كتب روايات عديدة، حققت انتشارا واسعا، ونال عنها جوائز عربية، وعالمية، منها "مديح الكراهية" التي ترجمت إلى ست لغات، "لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" ونال عنها جائزة نجيب محفوظ للرواية، "لم يصلّ عليهم أحد"، و"الموت عمل شاق"، و"دفاتر القرباط" ، و"حارس الخديعة" .

ومن أشهر المسلسلات التي كتبها الراحل "قوس قزح"، و"سيرة آل الجلالي"، و"العراب" وغيرها.