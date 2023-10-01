بالصور| أشرف زكي يحضر جنازة محمد فريد ويواسي أسرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمد معروف:

حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على حضور جنازة الفنان محمد فريد، ومواساة أسرته.

كما شهدت الجنازة حضور الفنانة نهال عنبر، رغم إصابة ذراعها ووضعه في حامل طبي.

وانتهت أسرة الفنان الراحل محمد فريد قبل قليل، من أداء صلاة الجنازة على جثمانه، بعد ظهر اليوم الأحد 1 أكتوبر، في مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

ورحل الفنان محمد فريد بعد صراع مع المرض عن عالمنا، وأعلنت خبر وفاته ناهد ابنته في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قائلة: "والدي توفي.. لا إله إلا الله".

وكانت ناهد ابنة الفنان محمد فريد كشفت عن تعرض والدها لوعكة صحية قبل يومين، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وكتبت قائلة: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على أبي بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين".

محمد فريد هو ممثل مصري ظهرت موهبته منذ دراسته في مرحلة الثانوية بمدرسة بني سويف الثانوية، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية وأنهى دراسته بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "ليالي الحلمية، احكي يا شهرزاد، الديلر، القاصرات، الشيطانة التي أحبتني، حب في الزنزانة".