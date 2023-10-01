سميحة أيوب تفكر في الاعتزال وتعلق على جدل تدريس مسيرتها

أعلنت الفنانة المصرية سميحة أيوب، قرارها بعدم المشاركة في أي عمل درامي خلال موسم دراما رمضان 2024، بسبب تعرضها لوعكة صحية منذ تصوير أحد مشاهدها في مسلسل حضرة العمدة العام الماضي.

سميحة أيوب تكشف عن تفكيرها في الاعتزال

وأشارت سميحة أيوب إنها أصيبت بكسر في الحوض ولم تستطع إكمال العمل، وهو ما دفعها إلى التفكير في الابتعاد قليلاً وربما التفكير في الاعتزال، بحد قولها.

وأضافت سميحة أيوب: "قلت كفاية كده وماليش مزاج أشتغل ويمكن الفترة دي نفسي مقفولة والفترة الجاية نفسي تتفتح وده الطبيعي عند الكل، وممكن أفكر في الاعتزال".

سميحة أيوب ترد على منتقدي تدريس مسيرتها

وفي الوقت نفسه ردت سميحة أيوب على الجدل الذي أثاره تدريس جزء من مسيرتها الفنية في مناهج الصف السادس الابتدائي وتداول صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمن بعض المعلومات عنها وأعمالها الفنية تحت عنوان "شخصيات مصرية مؤثرة".

وأوضحت الفنانة المصرية أن مشوارها الفني طويل للغاية ويحمل الكثير من الأعمال، معلقة: "أنا مسيرتي عريانة ومفيش فيها حاجة مستخبية، ومشواري طويل الحمد لله، ومش أي حد يتم اختياره".

وأكدت أن من المهم استعراض أعمالها التي قدمتها ومسيرتها خاصة أنها درست أشياء أخرى غير التمثيل، مردفة: أنا دراستي لم تقم على المعهد فقط أنا درست سياسة وعلوم وعلم نفس.

وعبرت عن سعادتها لاختيارها لتكون جزءاً من مناهج يتم تدريسها للأطفال خاصة أنه منحها شعوراً بأن جهدها لم يذهب هباء قائلة: "أنا سعيدة لاختيارهم فنان كبير وتاريخه كبير ليكون مثل لكل إنسان يريد ان ينجح، شيء جيد جدًا اختيار إنسان له فاعلية وأفاد المجتمع لأنه ده بيحسس الشخص إن جهده لم يذهب هباء".

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