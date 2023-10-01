أحمد سعد يسخر من اتهامه بتقليد محمد رمضان

تجاهل الفنان أحمد سعد الاتهامات التي وجهت له بتقليد مواطنه الفنان محمد رمضان، بنشر صور له من الطائرة الخاصة له من قبل وهو يرتدي شورت وحافي القدمين.

أحمد سعد متهم مجدداً بتقليد محمد رمضان

ونشر أحمد سعد صورا جديدة له من داخل طائرة خاصة ظهر فيها وهو يقوم بالتقاط الصور لنفسه معبراً عن سعادته باستخدام الطائرات الخاصة من خلال التعليق الذي أرفقه مع الصور قائلاً: "طياراتي مظبطة حياتي".

واعتبر البعض أن هناك منافسة بين أحمد سعد ومحمد رمضان خاصة أن الأخير اعتاد نشر صور له من رحلاته خارج مصر في الطائرة الخاصة، وهي الطريقة التي بدأ أحمد سعد في اتباعها مؤخراً.

وظهر أحمد سعد من قبل في صور من داخل الطائرة الخاصة مرتدياً قميصاً أسود وشورت أبيض وهو ينظر من النافذة وبجانبه علية سجائر وعليق عليها: "طر بي إلى القمر"، بينما ظهر في لقطة أخرى وهو يتناول الطعام وفي اللقطة الثالثة برفقة إحدى المضيفات.

أحمد سعد ومحمد رمضان

وجاء ذلك بعد أن دخل أحمد سعد على خط الانتقادات التي وجهت لمحمد رمضان والإعلامية هالة سرحان بسبب المدح والإشادة التي وصفته بها الأخيرة خلال تقديمه لاستلام جائزة مهرجان الفضائيات العربية 2023 عن دوره في مسلسل جعفر العمدة، حيث اعتبر البعض أنها بالغت في الوصف باعتباره يسير على خطى الفنان العالمي الراحل عمر الشريف.

ولم تمر كلمات هالة سرحان مرور الكرام، فبعد تكريم أحمد سعد بجائزة أفضل أغنية عن "اختياراتي"، علق على كلمات هالة سرحان مهدياً الجائزة إلى محمد رمضان: "بمناسبة التقديمة العظيمة اللي قدمتها حبيبة قلبي هالة سرحان أنا بهدي الجائزة لمحمد رمضان.. أنا نفسي تأثرت".

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