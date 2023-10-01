زياد برجي يسخر من أزمته مع إليسا برسالة غامضة

أثار الفنان اللبناني زياد برجي، حالة من الجدل جديدة بعد انتصاره على الفنانة إليسا في المعركة القضائية بينهما بسبب أغنية أنا وبس، وذلك من خلال رسالة غامضة.

وفي التفاصيل، نشر زياد برجي، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام بعد ساعات قليلة من إعلانه الحصول على حكم من محكمة استئناف الأمور المستعجلة في دبي برد الدعوى التي أقامتها إليسا ضده وإلزامها بمصاريف الدرجتين والأتعاب.

وجاء نص رسالة زياد برجي: "أعطونا خصم يستحق المنافسة، وسنريكم مباره تستحق المشاهدة"، وهو ما جعل الجمهور يربط بينها وبين الأزمة التي استمرت أكثر من عام بينه وبين مواطنته إليسا

وجاء نص بيان زياد برجي الذي أعلن فيه انتصاره الثاني على إليسا: "أبلغنا المحامي جان قيقانو، أن محكمة استئناف الأمور المستعجلة في دبي - الإمارات العربية المتحدة ـ، أصدرت قرارًا بتاريخ ۲۷/۱/۲۰۲۳، قضى برد الدعوى، التي تقدمت بها إليسا الخوري، بوجه الموكل زياد البرجي، لرفعها بغير الطريق، الذي رسمه القانون، وإلزامها بمصروفات الدرجتين والأتعاب".

جاء ذلك بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف في لبنان في مطلع يوليو الماضي، بأحقية زياد برجي في أغنية وبطير وذلك تأييداً للقرار الصادر له من قبل.

يذكر أن الخلاف اشتعل بين الثلاثي أحمد ماضي وإليسا وزياد برجي بعد أن تجاهلت الفنانة اللبنانية ذكر اسم مؤلف الأغنية على هامش حفل لها، وذلك بعد أن وجه لها سؤال عنها لترد بأنها من كلمات وتشير لزياد برجي لإكمال الإجابة: "من كلمات أحمد ماضي"، وهو ما اعتبره تعمد للإساءة إليه.

ومع اشتعال الأزمة بين الثنائي، دخل زياد برجي على خط الأزمة بينهما، وتطور الأمر إلى دعاوى قضائية بين الثنائي حول حقوق الملكية الفكرية للأغنية.

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