الفنانة إيمي سمير غانم تفكر في اعتزال التمثيل

قالت الفنانة إيمي سمير غانم أن السبب الرئيسي لعدم مشاركها في الجزء الثالث من المسلسل الشهير "هبة رجل الغراب" هو أن عدد من الفنانين المشاركين لن يكملوا المسلسل.

مشيرة أنها ترغب أن يكون فريق العمل بالكامل كما هو لأنهم نجحوا سوياً.

وأضافت إيمي سمير غانم خلال حوارها في برنامج "محطة النجوم" على إذاعة نجوم إف إم أنها ترفض إعادة تقديم مسلسل "بكيزة وزغلول" مع شقيقتها دنيا سمير غانم، موضحة أنها تخشى تقديم مسلسل ناجح لنجوم آخرين.

وقالت إيمي سمير غانم أنها تستيقظ كل يوم وتفكر "هل ستترك التمثيل غداً أم لا؟.

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