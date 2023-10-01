الفنانة إيمي سمير غانم تفكر في اعتزال التمثيل

القاهرة - الخليج 365
قالت الفنانة إيمي سمير غانم أن السبب الرئيسي لعدم مشاركها في الجزء الثالث من المسلسل الشهير "هبة رجل الغراب" هو أن عدد من الفنانين المشاركين لن يكملوا المسلسل.
مشيرة أنها ترغب أن يكون فريق العمل بالكامل كما هو لأنهم نجحوا سوياً.
وأضافت إيمي سمير غانم خلال حوارها في برنامج "محطة النجوم" على إذاعة نجوم إف إم أنها ترفض إعادة تقديم مسلسل "بكيزة وزغلول" مع شقيقتها دنيا سمير غانم، موضحة أنها تخشى تقديم مسلسل ناجح لنجوم آخرين.
وقالت إيمي سمير غانم أنها تستيقظ كل يوم وتفكر "هل ستترك التمثيل غداً أم لا؟.
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