سميحة أيوب تعلّق على انتقادات وضع سيرتها الذاتية في منهج الدراسة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث غوغل، صورة من كتاب مدرسي للصف السادس الابتدائي بمصر، يتضمن أحد الموضوعات الدراسية يتحدث عن نبذة من السيرة الذاتية للفنانة الكبيرة سميحة أيوب، تحت عنوان "شخصيات مصرية مؤثرة".

وأثار الموضوع جدلاً كبيراً بين متداولي الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد اكتشاف الناقد الفني طارق الشناوي خطأ في المعلومات عن الفنانة الكبيرة.

وفي تعليقها الأول على ذلك الأمر قالت سميحة أيوب: "ده شيء جميل جدًا، وأنا سعيدة إنهم فكروا يختاروا فنان كبير وتاريخه كبير علشان يكون مثل لكل إنسان عاوز ينجح وشيء جيد جدًا اختيار إنسان له فاعلية وغير حاجة في المجتمع لأنه ده بيحسس الشخص إن جهده ما راحش هباء ".

وعن انتقاد تدريس مسيرتها الفنية بمنهج الصف السادس الابتدائي، قالت أيوب: "أنا مسيرتي عريانة ومفيش فيها حاجة مستخبية، ومشوار طويل الحمد لله، مش أي حد يتم اختياره، وبعدين لما نستعرض الأعمال وفايدتها وقيمة الأعمال وقيمة المسيرة اللي قدمتها، وأنا دراستي لم تقم على المعهد فقط أنا درست سياسة وعلوم وعلم نفس وطول الوقت ملمة بالدنيا كلها وبالثقافة لأنك تعتبري قناة بتصيغي وجدان المواطن".

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورة في صفحة تحمل اسم شخصيات مصرية مؤثرة، وضعت صورة للفنانة سميحة أيوب مرفقاً معها مجموعة من المعلومات موجزة عن الفنانة القديرة، من بينها، تاريخ ميلادها ودراستها، بالإضافة إلى ذكر بعض من أعمالها الفنية.

وانتقد البعض الاستعانة بمسيرة الفنانة سميحة أيوب لتدريسها في منهج الصف السادس الابتدائي، فيما رأى البعض أن اختيار سيدة المسرح اختيار واعٍ نظرًا لمشوارها الكبير والمستمر لـ75 عاما قدمت فيها أعمالًا مهمة.

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