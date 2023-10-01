يعقوب بوشهري: "تزوجوا و انتوا صغار"

ميرنا وليد - بيروت - أثار نجم مواقع التواصل الإجتماعي الكويتي يعقوب بوشهري الجدل بين الجمهور بعد نصيحته للشباب بالزواج مبكرا، اذ قال عبر صفحته الخاصة: "تزوجوا و أنتوا صغار أحسن لكم لأن فجأة بتحس إنك كبرت، و إذا كبرت ماراح تقدر تختار اللي أنت تبيه بالضبط".
وكان وصف يعقوب بو شهري النساء بالـ"مصيبة"، وتعرض لهجوم واسع من قبل المتابعين.
وبمقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص، قال يعقوب بطريقة ساخرة: "كل مشاكل الأرض بسبب البنات، أبونا آدم نزل من الجنة بسبب حواء".
وأضاف بنبرة استهجان كوميدية: "الحريم مصيبة.. مصيبة".
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