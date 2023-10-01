عبادي الجوهر يشعل الأجواء بحفله في جدة

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان السعودي عبادي الجوهر الأجواء في حفله الذي أحياه أمس السبت 30 سبتمبر، على مسرح سوبر دوم بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
وقدّم عبادي الجوهر باقة من أبرز أغنياته وسط تفاعل عدد كبير من الجمهور، نذكر: "أنا مسافر، يا سيدي بدري".
وكان طرح الجوهر مؤخرا أغنية "يا مواعدني" من الحانه وكلمات فيصل الشعلان.
ويقول مطلع هذه الأغنية:
"يا موادعني بلا كلمة وداع
في وجيه الناس لاتسأل عني
الملامح بعضها يعط انطباع
مايشوفه غير قلب المبتلي
كل شي ضاع مدري ليه ضاع
الوكاد اني مـ ني لك لأولي..".
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