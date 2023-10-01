هكذا احتفل محمد رمضان بعيد ميلاد ابنه "علي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان محمد رمضان صورا تجمعه بابنه "علي" احتفالا بعيد ميلاده.

ونشر رمضان الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا حبيب أبوك .. زي النهاردة من عشر سنين ربنا رزقني بالولد "علي محمد رمضان".

وتفاعل عدد كبير من متابعيه على الصور وجاءت التعليقات كالآتي: "كل سنة وهو طيب وبخير وسعادة يا غالي، كل سنة وهو طيب وربنا يخليك لي يا حبيب قلبي، ربنا يحفظه، الله يحفظه ليكم و يبارك فيه".

على جانب آخر، حصد محمد رمضان، مؤخرا جائزة أحسن ممثل عربي في "موركس دور" المقامة في لبنان، وذلك عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة".

وأعرب رمضان، في بيان صحفي، عن سعادته بحصوله على هذه الجائزة المهمة للعام الثاني على التوالي من الموركس دور.

وأضاف محمد رمضان، أن موركس دور يعد مهرجان مهم جدا ويقام في بلد عظيمة وكبيرة متذوقة للفن.

يذكر أن مسلسل "جعفر العمدة" خاض بطولته محمد رمضان، وزينة، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومي كساب، هالة صدقى، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وإخراج محمد سامي.