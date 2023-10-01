"بـ يكذبوا الكذبة ويصدقوها".. أول تعليق من ميريام فارس بعد تشبيهها بـ فيروز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، الجدل بعد أن شبهت نفسها بـ الفنانة فيروز أثناء تكريمها بجائزة أول فنانة عربية تصل إلى العالمية في حفل الموريكس.

وقالت ميريام، خلال لقائه في برنامج "et بالعربي": "بعض الناس يتبعون سياسة خالف تعرف، بينطروا الإنسان الناجح حتى ياخدوا من نجاحه شقفة، ما بيلاقوا شي ينتقدوه فيكدبوا الكدبة ويصدقوها"

يذكر أن الفنانة ميريام فارس طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "تزلزلها"، عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع موسيقي حسام الدين، ميكس وماستر طيف عادل.