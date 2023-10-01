لقاء سويدان تكشف حقيقة صفعها ميدو عادل بـ"القلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفت الفنانة لقاء سويدان، ما يتردد بشأن صفعها الفنان محمد عادل (ميدو عادل)، في كواليس مسرحية "سيد درويش" قبل أيام.

ووجهت المذيعة مروة صبري مقدمة برنامج "قعدة ستات" سؤالا لـ لقاء في مداخلة هاتفية، وهو: انتي ضربتيه بالقلم ولا لأ، لترد الأخيرة: لأ.

وأضافت لقاء "الحملة الممنهجة عليا على السوشيال ميديا تخلي أي حد يبعد عن الموضوع ويفكر، أنا يوميا بيتعمل عليا فيديوهات، هل أنا مقدرش اطلع حد يعمل العكس ويرد، كلنا عارفين يعني إيه حملة ممنهجة ومنشورات ممولة"

وتابعت "إحنا مش في جهة تحقيق، وممكن أي حد في الزمن اللي احنا فيه يزعق ويقول الحقوني فلان قالي كذه، المسائل متتاخدش كده وخلينا نمشي مع جهات التحقيق".

كانت أزمة أثيرت الفترة الماضية في كواليس عرض "سيد درويش" بين بطلي المسرحية لقاء سويدان وميدو عادل، وتردد أن الأولى صفعت الثاني على وجهه. وكانت لقاء تقدمت بشكاوى ضد ميدو، يتم التحقيق فيها حاليا أمام جهات مختصة.

مسرحية سيد درويش، بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، سيد جبر، شريف عبدالوهاب، محمد عنتر ، محمد الشربيني، يوسف عبيد، ماهر عبيد، أشرف عبدالعزيز، محمد العدل، تأليف السيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب، من انتاج فرقة أنغام الشباب.