أسماء جلال تتألق في أحدث ظهور داخل متحف اللوفر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تألقت الفنانة أسماء جلال في أحدث ظهور لها، إذ تواجدت في احتفالية أقيمت على هامش فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

أقيمت الاحتفالية في منطقة أهرامات متحف اللوڤر، وشهدت حضور عدد كبير من المشاهير من مختلف أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن أسماء جلال يُعرض لها حاليا في دور العرض السينمائي فيلم "وش في وش" تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، خالد كمال، محمد شاهين، بيومي فؤاد، أنوشكا، سلوى محمد علي، محمود الليثي، سامي مغاوري.

كما عُرض لـ أسماء جلال في رمضان 2023 مسلسل "الهرشة السابعة" وشارك في بطولته أمينة خليل، محمد شاهين، عايدة رياض، محمد محمود، علي قاسم، تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي.