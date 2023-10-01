شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان بكامل أناقته أثناء عودته من رحلة تسوق بمفرده بعد الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر نجم هوليود هيو جاكمان خلال عودته من السوق إلى منزله، وهو يحمل أكياس التسوق، مثلما ظهر في الصور الذى نشرها تقرير لموقع الديلى ميل، بدا فيه الممثل البالغ من العمر 54 عاماً، وهو جاد للغاية ويتميز بكامل أناقته في مانهاتن.

ويأتى ذلك بعدما انفصل هيو جاكمان عن زوجته بعدما اقترب زواجهما من ثلاثة عقود قضياها معًا كزوجين، وذلك في بيان لهما أكدا فيه أنهم انفصلا بكل هدوء بعد قضاء معظم حياتهما سويًا.



هيو جاكمان

وجاء البيان بمثابة صدمة كبيرة لعشاق الثنائى الذى يعتبر من أهم الثنائيات حول العالم لما يحظيان به من شهرة كبيرة إلى جانب كونهما كانا دومًا ما يتحدثا عن علاقتهما بكل امتنان وحب.



هيو جاكمان

كما سبق وظهر هيو جاكمان علنًا للمرة الأولى نهاية الأسبوع الماضى بعد انفصاله عن ديبورا لي فيرنس وهو بدون خاتم الزواج مثلما ظهر خلال الصور التي تم التقاطها له.