شكرا لقرائتكم خبر عن كان نفسى تبقى على أيامى.. أديل تتحدث عن المواعدة عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترفت المغنية العالمية أديل بأن شريكها ريتش بول هو حب حياتها ولكنها تتمنى أيضًا أن تكون المواعدة عبر الإنترنت شيئًا يعود إلى زمنها.



اديل

حيث كشفت مغنية Hello خلال حفل أقيم فىCaesar Palace فى لاس فيجاس بأنها "تشعر بالغيرة من أصدقائها" الذين يستخدمون تطبيقات المواعدة، قائلة "لم أتمكن مطلقًا من القيام بالمواعدة عبر الإنترنت لأنها أصبحت أمرًا شائعًا بعد أن أصبحت مشهورة أنا مع حب حياتى، وأنا مهووسة به ولكننا التقينا بطريقة المدرسة القديمة".

كما قالت المغنية البريطانية البالغة من العمر 35 عامًا مازحة إنها إذا كان لديها ملف تعريف للمواعدة عبر الإنترنت، فإنها ستقضى معظم الوقت فى "تحسين" صور ملفها الشخصي، قائلة كم مرة قمت بتحرير صورى لتبدو وكأننى لست مجنونا؟"

فى الأسبوع الماضي، أثارت مغنية فرقة Rolling in the Deep شائعات عن زواجها بعد أن أشارت إلى نفسها على أنها زوجة ريتش، وأدلت أديل بهذه التصريحات بعد أن تقدم لها أحد المعجبين بطلب الزواج فأجابت: "لا يمكنك الزواج مني. أنا مخلصة، وزوجى هنا الليلة"

ويتواعد الزوجان منذ عامين بعد أن أعلنا عن علاقتهما فى يوليو 2021 فى إحدى مباريات الدورى الامريكى للمحترفين.

وكان قد كشف تقرير سر من أسرار المغنية العالمية أديل وهو انها تبكى قبل وبعد كل حفلة من عروضها التى إقامتها فى لاس فيجاس لأنها تشعر بأنها "مرتبطة بعمق" بمشاعر معجبيها فى القاعة.

وحسب التقرير الذى نشره موقع الديلى ميل بدأت المغنية 35 عامًا، الحفلات فى عطلات نهاية الأسبوع فى الكولوسيوم فى Caesars Palace فى نيفادا العام الماضى وتم تمديد عروضها حتى وقت لاحق من هذا العام.

لكن يُزعم أن أديل تشعر بمجموعة مختلفة من المشاعر التى تتدفق من خلالها خلال أدائها، وغالبًا ما تشعر النجمة بالإرهاق لدرجة أنها تبكي.

قال أحد المطلعين "تمر أديل بسلسلة من المشاعر أثناء أدائها، والتى قد لا يكون الجمهور على علم بها.. وضخامة العروض ونجاحها كان له تأثير كبير لدرجة أنها صرخت قليلاً بعد العروض".