شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مخرج تسبب فى شهرة راسل كرو.. المنتجون رفضوه وصمم عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما اشتهر النجم راسل كرو كواحد من أهم ممثلي هوليوود والعالم بعلامات فنية بارزة ميزت مسيرة الفنان النيوزلندى إلا أن الممثل الشهير لم يكن يصل لما وصل إليه بدون المخرج جيفري رايت الذى ساهم بنجومية كرو حينما أسند له دور البطولة بفيلم رومبير ستومبر عام 1992، والذى تحدث عنها في وقت لاحق خلال حوار صحفى له مؤكدًا أنه واجه صعوبات كثيرة من أجل إقناع المنتجين بلعب راسل كرو لدور البطولة.

المخرج الشهير وخلال حوار صحفى لمجلة هيرالد صن أكد أن راسل كرو وقتها لم يكن مشهور بالقدر الكافى الذى يشفع للمنتجين من أجل التهافت عليه، وبالتالي رفضوا تمويل المشروع بسببه، ورشحوا نجوم آخرين للعب دور البطولة قبل أن يخوض – على حد وصفه – معركة شرسة من أجل راسل كرو الذى حقق بهذا العمل نجاحًا كبيرًا.

من ناحية أخرى قدم الممثل العالمى راسل كرو بطولة فيلم الرعب The Pope's Exorcist المستوحى من الملفات الحقيقة للأب جابرييل أورث، رئيس طارد الأرواح الشريرة في الفاتيكان، حيث يتبع البابا طارد الأرواح الشريرة آمورث، وهو يحقق في حيازة طفل صغير بشكل مرعب وينتهي بكشف مؤامرة عمرها قرون حاول الفاتيكان يائسا إخفاءها.

ويقوم ببطولة فيلم الرعب The Pope's Exorcist كل من: راسل كرو، دانيال زوفاتو، اليكس ايسو، فرانكو نيرو، بيتر ديسوزا فيجوني، لوريل مارسدن، كورنيل جون، ريان أوجرادي.