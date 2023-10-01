كارمن سليمان تروي تفاصيل تعاونها مع عمرو مصطفى بعد 11 عاماً

روت الفنانة كارمن سليمان تفاصيل أغنيتها الجديدة "روقاني"، التي تعود من خلالها للتعاون مع الملحن عمرو مصطفى، بعد بعد انقطاع عن العمل معاً ما يزيد عن 11 عامًا.

وقالت كارمن: "تعتبر العلاقة مع عمرو كانت مقطوعة شوية.. مكناش بنتكلم خالص".

وأضافت: "بس أغنية روقاني تقريبًا مش أول أغنية مع عمرو مصطفى، تعتبر التانية أو التالتة، ودول كانوا في احتفالات وطنية، بس مبعتبرهمش أغاني تمثلني لوحدي.. فكنت بقول إن ديه أول أغنية ليا أنا وعمرو، كأغنية ليا أنا وتخصني".

وأكملت: "الموضوع أخد وقت طويل على ما نفذناه، والحمد لله إن ده حصل عمومًا وأكيد له وقت، ومبسوطة بيها ويارب تعجب الناس، وفعلًا كانت الأغنية ببلاش.

وطرحت كارمن سليمان مؤخرًا أغنية "روقاني" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، قبل بضعة أيام، وهي من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، والمنتج الموسيقي ماهر الملاخ، وتصدرت الأغنية تريند يوتيوب.

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