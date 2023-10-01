مي العيدان تشنّ هجوماً قاسياً على أنغام بسبب إبنها الكويتي

شنّت الاعلامية مي العيدان هجوماً شديد اللهجة على النجمة أنغام بعد حفلها الناجح في الكويت وحرصها على تعريف الحاضرين بإبنها الاصغر عبد الرحمن، من طليقها الكويتي.

وشاركت الاعلامية الكويتية متابعيها على موقع X مقطع فيديو من الحفل يوثّق طريقتها العفوية في التعريف عن إبنها للجمهور، حيث قالت: "عبد الرحمن فهد الشلبي كويتي الجنسية، كان لازم يجيي يزور بلده، شوفتوا القمر الكويتي دا مبروك عليكم وعليا يتربى في عزكم. فاضبه شهرين وياخذ الجنسية الكويتية"، فسارعت مي على التعليق على الأمر وانتقاده بمنشور مطول، معبرة أن الأمر عبارة عن تريند ومصلحة شخصية لإبن الفنانة المصرية.

وإنتقدت مي تصرف أنغام وكتبت: "طب يا ست انغام متشكرين على التريند اللي عملتيه بابنك عبدالرحمن باشا فهد الشليبي لان الصراحه عمل تريند اكثر من حفلتك عشان تعرفينا سيادتك ان انتي بتحبينا وعندنا ابن كويتي من حضرتك. طبعا كويتي بالاسم والعصب فقط والتبعية لكن هو مش عارف يتكلم كويتي نهائياً".

وأضافت: "طبعا بكل جداره اول مره يدخل الكويت معا حضرتك النهار ده لحسبة تجارية وسياسية بحتة الولد عمره 17 سنه و10 شهور حيستلم قريبا الجنسيه الكويتيه خلال ايام ودي جنسية كاملة الدسم جنسية تنشر فلوس ومع تعويم الجنسية تحويل الدينار بقى جامد ثانيا لو كان هامك الأمور الانسانية كنت جيتي ربيتي الولد بالكويت بين اهله ولما طلع لك على المسرح يلبس لبس بلده الدشداشة والغترة والعقال لان الحفلة هي في بلده وبيته مش طالع بدلة كانه عنده ملاحقة على الفقرة".

وتابعت هجومها قائلة: "وحكاية اعتبره احنا نعلمه الكويتي على يكبر يا حبيبتي التعليم بالصغر كالنقش بالحجر عايزه بعد بقى 18 سنة نعلمه اللي ما اتعلموش بصغره دي مسؤولية الام يا باشا أنا امي مصرية و ابويا دكتور كويتي كانت تجبرنا نتكلم كويتي تقول دي لهجة بلدكم وأهلكم لازم تعرفوا ولا جايبينه لا يعرف لا يتكلم كويتي ولا يعرض تاريخ الارض اللي يحمل جنسيتها وحكامها وكفاحهم عشان يحافظون عليها بالدم والتحديدات ولا بالجاهز اخذ الجنسيته وكويتي واشلون يطلع لي قد ايه مكاسب وحقوق وهو قاعد بمصر".

وأضافت: "طول السنوات الماضية عايش بمصر وبيتكم مصري طبعا ما كنتيش فايضة تعلميه كويتي وتاريخ بلده لان كنتي مشغولة بالجوزات احمد عزً و احمد ابراهيم مع انك باللهجه الخليجية زي البربنط، بس انت شكلك ماخذه الخليجي سبوبه مش نظام بحبكم. عمرك ماشفناكي تجيبي الكويت مريحة ولا لزيارة عائلية كله شغل تقبضي وتخلعي على مصر".

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