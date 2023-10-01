شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تطرح كليب أحدث أغنياتها "سحابة صيف" بتوقيع جميل جميل المغازي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة لطيفة، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "سحابة صيف" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمود ليمان وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل، وساعد في الإخراج هبة سالم، وإخراج جميل جميل المغازى.

ويواصل المخرج جميل جميل المغازى التحضير لأغنية جديدة مع النجمة لطيفة بعنوان "عشت عمرى" والمقرر تصويرها خلال الفترة المقبلة، كما يتعاون في أغنية جديدة مع المطرب حاتم العراقى والذى سيتم تصوير الفيديو كليب الخاص به في مدينة الإنتاج الإعلامى في لوكيشن مدينة الإسكندرية.

على جانب آخر، قالت الفنانة لطيفة، خلال مداخلة لها ببرنامج "كلام في السياسة": "أنتم لا تتحدثون في السياسة فقط، لكنكم تتحدثون في وجداننا وحياتنا وروحنا ومستقبل أبنائنا وعن مصر التي حمت الجميع".

وأضافت "لطيفة"، خلال المداخلة مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "أعيش في مصر منذ 30 سنة، وأريد أن أقول لكل مصري ومصرية أن يفتخروا ببلدهم، و75% من أهلي يعيشون معي في مصر".

وتابعت لطيفة: "البلد دي ربنا حاميها ومحافظ عليها بناسها والانتماء ثم الانتماء"، وأيدها الإعلامي أحمد الطاهري في حديثها قائلا: "القيادة السياسية في مصر سابقة الزمن ورأت ما لم يرَه كثيرون منذ فترة طويلة، وأهلنا وأحبابنا في تونس يخوضون مواجهات كثيرة لانتزاع تونس في الظلام".

وقالت لطيفة: "لن يستطيعوا اختطاف تونس، لأن الشعب التونسي عنيد وواعٍ ومثقف، ولن أنسى اليوم الذي غنيت فيه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يوم مهم جدا في حياتي، ولن أنسى ما حدث في عامي 2011 و2012 وتعبنا وقلقنا وخوفنا على مصر".

واختتمت لطيفة حديثها قائلة: "كبرت وتعلمت في مصر، وشعبها وإعلامها وناسها وقيادتها احتضنوني وأوصلوني إلى ما أنا عليه الآن، وعِشت أسعد أيام حياتي في مصر".

وكانت الفنانة التونسية لطيفة، قد غنت في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أثناء احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة في التجمع الخامس، حيث قدمت عرضا بعنوان "المصرية"، وهي من كلمات هشام سيلمان ومحمد إبراهيم، ومن ألحان الفنان محمد رحيم، وتوزيع مينو، وكان ذلك 30 مارس 2019