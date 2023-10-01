شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 20 يومًا من طرحه.. أبرز تفاصيل فيلم مارتن سكورسيزى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر بشغف كبير متابعى السينما العالمية، فيلم Killers of the Flower Moon لـ المخرج العالمى مارتن سكورسيزى، الذى يجتمع فيه مع اثنين من أهم ممثلي هوليوود، ليوناردو دى كابريو، وروبرت دى نيرو، والذى من المقرر أن يطرح في دور العرض حول العالم يوم 20 أكتوبر الجارى.

فيلم Killers of the Flower Moon يعتبر واحدًا من أهم أفلام 2023 التي افتربت من نهايتها، بسبب تواجد الثلاثى الذى أعطى الترويج للعمب معنى مختلف وقوى.

وهذه 5 معلومات عن فيلم Killers of the Flower Moon قبل طرحه:

الفيلم من بطولة ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وليلي جلادستون. الفيلم يحكى قصة حقيقة عن السكان الأصليين لـ الولايات المتحدة الأمريكية. الفيلم هو التعاون السابع بين ليوناردو دى كابريو ومارتن سكورسيزى. الفيلم حصل على 9 دقائق من التصفيق بعد عرضه لأول مرة خلال مهرجان كان السينمائى. الفيلم مدته 156 دقيقةن وبلغت ميزانيته 200 مليون دولار.

يحكى الفيلم قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.

استنادًا إلى كتاب ديفيد جران الأكثر مبيعًا والذي نال استحسانًا واسع النطاق، تدور أحداث فيلم Killers of the Flower Moon في أوكلاهوما في عشرينيات القرن العشرين، ويصور القتل المتسلسل لأعضاء من قبيلة أوسيدج الغنية بالنفط، وهي سلسلة من الجرائم الوحشية التي أصبحت تُعرف باسم عهد الإرهاب.