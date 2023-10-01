شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين ومحمود حميدة وخالد زكى ومحمد رياض فى افتتاح مهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ توافد النجوم على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الـ 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر، حيث حضرت النجمة الهام شاهين والتي ارتدت فستانا باللون الأبيض، كما حضر المخرج علي بدرخان، والفنان خالد زكي، محمود حميدة، محمد رياض، عبد الرحيم كمال، المخرج محمد عبد العزيز، والمخرج عمر عبد العزيز.

ويشهد حفل الافتتاح أوبريت "لسه الأغاني ممكنه" وهو فكرة وإخراج محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الاستعراض محمد ميزو فيديو وإضاءة محمد المأموني وأشعار د محمد مخيمر ومخرج منفذ محمد طوسون ومكياج وملابس مارينا مجدي.

ويفتتح الفيلم القصير "فطيمة" ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ39 وهو إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة ويشارك خلال هذه الدورة 120 فيلما من 25 دولة.

وتضم لجان التحكيم كلا من: المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي والمنتج الإسباني خوانما باجو، وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من إيطاليا وعامر سالمين من الإمارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شيرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبد السلام.

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر الفنانة جومانا مراد رئيس اللجنة، وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي، أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبد الجليل وعضوية كل من: السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.