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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما بحضور محمد صبحى ولطفى لبيب والان مع تفاصيل الخبر
الدورة السادسة من المهرجان تشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم، منها: الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت.
مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر القادم، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه المخرج أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة الكبيرة صفية العمرى، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.
افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما
افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما
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