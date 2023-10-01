كارول سماحة تفاجئ الجمهور بصور من الكواليس: “استعدوا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور ومتابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي، لعمل فني جديد تقوم بتحضيره خلال الفترة الراهنة.

ونشرت كارول سماحة صورًا جديدة لها، بدت فيها في كواليس تصوير فيديو كليب جديد وعلّقت قائلةً: “استعدوا هناك عمل جديد ومثير قادم”.

وحققت الصور تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين تركوا لـ كارول سماحة الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للعمل الجديد.

على صعيد آخر، تواصل كارول سماحة حصد نجاح أغنيتها الجديدة “نسخة مني”، إذ اقتربت الأغنية من تحقيق 20 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

والأغنية من كلمات سليم عساف وألحان محسن وتوزيع إيليو كلاسي وشركة “ل. بي.م.اي”، أما الكليب فهو من إخراج بتول عرفة.