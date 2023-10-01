بالصور- ماريتا الحلاني تتألق بفستان أسود شفاف في أسبوع الموضة في باريس

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني بأخر ظهور لها عبر من أسبوع الموضة في باريس، حيث نشرت صور لها جمعتها بزوجها عبر حسابها الخاص وظهرت فيها بفستان طويل باللون الاسود ذات اكمام قصيرة، وفي جزئه العلوي تألف الفستان من قماشة الشيفون الشفافة، وتركت ماريتا شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت حضرت ماريتا الحلاني إحدى حفلات الزفاف مع زوجها كميل أبي خليل، وانتشر فيديو خلال تسليمهما على الفنانة اللبنانية مايا دياب، التي قبلت ماريتا، ثم قبلت زوجها كميل واحتضنته، ورأى البعض ان ملامح ماريتا تغيرت، بحسب تعليقات رواد التواصل الاجتماعي، لكن من يعرف ماريتا، يدرك تماماً أن ردة فعلها كانت طبيعية، فهي تحب مايا، والغيرة ليست واردة في قاموسها، خصوصاً من زميلة تحبها وتحترمها، كما أن مايا تصرفت بعفوية، وتصرفها ليس الا تعبيراً واضحاً منها عن محبتها لهذا الثنائي.
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