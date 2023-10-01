بالفيديو- جورج وسوف يحقق أرقام قياسية بـ "نجم عالي" في اقل من ثلاثة أيام

ميرنا وليد - بيروت - يحقق الفنان جورج وسوف نجاح كبير بأخر أعماله "نجم عالي" التي طرحه منذ أيام، حيث وصلت نسبة المشاهدات على الأغنية إلى أكثر من مليون مشاهدة في أقل من ثلالة أيام على طرحها.



أغنية "نجم عالي" من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع زيزو فاروق، ميكس وماستر إيلي بربر، تسجيل ستوديو هادي شرارة، والأغنية على شكل فيديو كليب تحت إشراف المخرج طوني خواجة، وشاركت في الكليب الممثلة السورية ديما قندلفت.

وتقول كلمات الأغنية:

"عشان مش شبهكو

بشد انتباهكو

عشان قلبي طيب بتستغربوني

مالكمش غالي

وانا نجم عالي

ما ينفعش أصلاً في يوم تعرفوني

هو الكداب هيعيش مع غير الكداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيو

هو الكداب هيعيش مع مين غير كداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع مين غير خاين زيو

يللي انتو دخلتوا حياتي غلط اخرجوا منها

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو

انا تعبت منكو

ومش هبقى منكو

وده عشان قلوبكو

ما فيش فيها خير

انا ما انفعش ليكو

ولا هليق عليكو

من ايمتى الصغير

بيليق عالكبير

هو الكداب هيعيش مع غير الكداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيو

هو الكداب هيعيش مع مين غير كداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع مين غير خاين زيو

يللي انتو دخلتوا حياتي غلط اخرجوا منها

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو".

