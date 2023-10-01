بالصور- لطيفة التونسية تختتم الصيف بـ "سحابة صيف"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة التونسية لطيفة أحدث أعمالها وهي أغنية تحمل إسم "سحابة صيف" وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.
أغنية "سحابة صيف" غختتمت فيها لطيفة موسم الصيف، وهي من كلمات محمود سليمان، ألحان عزيز الشافعي، توزيع احمد عادل، والأغنية على شكل فيديو كليب تحت إشراف المخرج جميل جميل المغازي.
وتقول كلمات الأغنية:
سحابة صیف وھتعدي وھتعدي
ونرجع تاني من تاني ولا تستغنى یوم عني وھنعدي
ولا أنساك وتنساني
اللي عنًدك ھو عندي
وأنت أصلا مخلوق عشاني
حبیبى حبیب عمرى
أنا قدرك وفیك قدري ومھما جرى ما بينا وكان
أحنا أقوى من الزمان
اللي عنًدك ھو عندي
وأنت أصلا مخلوق عشاني
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