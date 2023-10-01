جمال سليمان يعتذر عن عدم مشاركته في لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

قدم الفنان جمال سليمان رسالة اعتذار عن تواجده بلجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 39 برئاسة الناقد الأمير أباظة.

ويعود سبب اعتذاره لتواجده في العراق، حيث كان مقرر له العودة في 30 سبتمبر ولكن نظرًا لحريق مدينة الحمدانية الذي هز الوطن العربي وأدى لوفاة أكثر من 100 ضحية و150 مصابًا، تم تأجيل الحدث الذي سافر "جمال" من أجله، وهو ما عطل عودته للقاهرة.

وأعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة في دورته الـ 39، عن تغيير موعد انطلاقه هذا العام.

وأعلنت صفحة المهرجان على "فيسبوك"، عن الموعد الجديد لانطلاق المهرجان، وحمل: "تقديم موعد الدورة الـ 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط لتصبح في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر، بدلا من 3 إلى 8 من نفس الشهر".

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.