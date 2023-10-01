فن ومشاهير

"مفيش اتنين اختلفوا على جمال قلبك".. إسراء العدل توجه رسالة مؤثرة لـ أحمد سامي العدل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:
أعربت إسراء العدل عن حزنها الكبير بعد وفاة ابن عمها المخرج أحمد سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا صباح يوم السبت 30 سبتمبر بشكل مفاجئ .

وكتبت إسراء عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هتوحشنا يا حبيبي، يا أطيب وأحن واحد بعد أبوك، ياللي مفيش اتنين اختلفوا عليك وعلى جمال قلبك".
وتابعت: "يارب ارحمه واغفرله وثبته عند السؤال وآنس وحشته وارحم غربته وادخله الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".
وأعلنت الفنانة رشا سامي العدل، خبر وفاة شقيقها، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".
وأضافت: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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