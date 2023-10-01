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هاني رمزي يوضح حقيقة الفيديو المتداول لدعمه أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة : خدعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

رد الفنان هاني رمزي، على مقطع فيديو متداول له عبر السوشيال، أدعى بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتضمن دعما لأحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

وعلق رمزي قائلًا: " فيه فيديو ليا تداول بطريقة مش لطيفة خالص، لازم أبين لكم حقيقة الفيديو، أنا ليا صديق على صفحتي اسمه طنطاوي وعيدت عليه والفيديو اتاخد بطريقة مش لطيفة خالص".

واستكمل حديثه: "واللي بيدور حول الفيديو ليس له أساس من الصحة، دي خدعة، أنا نفسي مستغرب إيه يا جماعة هو مفيش غير طنطاوي واحد.

وتابع: " رشح نفسك ونافس كل ده من حقك لكن مش من حقك تفبرك، لا يمكن أن أثق في واحد من النخبة يستخدم الكذب للترويج لحملته المجد لا يُصنع بالأكاذيب يا عزيزي".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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