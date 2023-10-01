هاني رمزي يوضح حقيقة الفيديو المتداول لدعمه أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة : خدعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

رد الفنان هاني رمزي، على مقطع فيديو متداول له عبر السوشيال، أدعى بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتضمن دعما لأحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

وعلق رمزي قائلًا: " فيه فيديو ليا تداول بطريقة مش لطيفة خالص، لازم أبين لكم حقيقة الفيديو، أنا ليا صديق على صفحتي اسمه طنطاوي وعيدت عليه والفيديو اتاخد بطريقة مش لطيفة خالص".

واستكمل حديثه: "واللي بيدور حول الفيديو ليس له أساس من الصحة، دي خدعة، أنا نفسي مستغرب إيه يا جماعة هو مفيش غير طنطاوي واحد.

وتابع: " رشح نفسك ونافس كل ده من حقك لكن مش من حقك تفبرك، لا يمكن أن أثق في واحد من النخبة يستخدم الكذب للترويج لحملته المجد لا يُصنع بالأكاذيب يا عزيزي".