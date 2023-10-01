وسط حضور نجوم الفن.. افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

توافد عدد من نجوم الفن منهم إلهام شاهين ومحمود حميدة ومحمد رياض، لحضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ39 برئاسة الناقد الأمير أباظة.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.