جمال يوسف: أزمتي مع السرطان قربتني كثيرا من الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أكد الفنان جمال يوسف، أنه أصبح قريبًا من الله بعد شفائه من مرض السرطان، مشيرًا إلى أن فكره تغير بعد هذه الأزمة.

وكشف جمال يوسف ببرنامج زووم ونص، المذاع عبر شاشة قناة هي، والذي تقدمه الإعلامية نورهان عبدالفتاح، معاناته مع مرض السرطان، ولفت إلى أنه لم يكن قريبا من الله قبل مرضه، وهذه الأزمة جعلته يتقرب من الله أكثر.

وأضاف: أزمة السرطان خلتني أعرف إن ربنا موجود، طبعا أنا عارف من الأول إن ربنا موجود، بس مكنتش قريب منه أوي، بصلي وبصوم وأزكي وإيماني ازداد أكتر.

وتابع: بقيت عارف إن أنا كنت ميت، أنا مكنتش بتكلم، مكنتش باكل ولا بشرب، كنت فعلا ميت، ربنا كبير واتغير فكري كتير أوي الحمد لله

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