تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كرم النجم الكبير محمد صبحي خلال وجوده في حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، في دورته السادسة التي تقام على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، كما تم تكريم اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، الفنان الكبير علي المهدي، المخرجة الإيطالية فالبونا كسيبري، وسعادة محمد سعيد الظنحاني .

والمهرجان يستمر حتي يوم 5 أكتوبر المقبل، تحت شعار "القاهرة عاصمة المونودراما"، ويرأس المهرجان د. أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة الكبيرة صفية العمري، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.

والجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، و إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي و منصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر القادم، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه المخرج أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة الكبيرة صفية العمر، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.