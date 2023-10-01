شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى بأغنية "لسه الأغانى ممكنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء منذ قليل حفل افتتاح الدورة الـ39 من مهرجان إسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد أمير أباظة، وبحضور عدد كبير من النجوم، منهم النجمة إلهام شاهين، جومانا مراد، المخرج علي بدرخان، والفنان خالد زكي، محمود حميدة، محمد رياض، عبد الرحيم كمال، المخرج محمد عبد العزيز، والمخرج عمر عبد العزيز، شيرين، ونرمين الفقي، منال سلامة، المخرج هاني لاشين وزوجته.

وبدء الحفل بأوبريت "لسه الأغاني ممكنة"، فكرة وإخراج محمد مرسي، ألحان وتوزيع محمد مصطفى، تصميم الاستعراض محمد ميزو، فيديو وجرافيك محمد المأموني، أشعار د. محمد مخيمر، مخرج منفذ محمد طوسون، مكياج وملابس مارينا مجدي، ديكور محمد البرشومي، بطولة محمد عوض - دانا وائل ومجموعة كبيرة من شباب وشابات المسرح بالإسكندرية، راقصون: فرقة ميزو الاستعراضية.

فكرة الأوبريت مستوحاة من شعار المهرجان هذا العام (السينما ترقص وتغني)، وذلك بمناسبة الاحتفال بالسينما الغنائية عبارة عن مزج عدد كبير من أغاني السينما المصرية وسينما البحر المتوسط في إطار درامي شيق.

ويفتتح الفيلم القصير "فطيمة" ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ39، وهو إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة ويشارك خلال هذه الدورة 120 فيلما من 25 دولة.

وتضم لجان التحكيم كلا من: المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي والمنتج الإسباني خوانما باجو، وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من إيطاليا وعامر سالمين من الإمارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شيرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبد السلام. كما تضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر الفنانة جومانا مراد رئيس اللجنة، وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي، أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبد الجليل وعضوية كل من: السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت. يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.